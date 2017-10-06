Официально: Иньеста подпишет с "Барселоной" "пожизненный" контракт
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста подпишет со своим клубом "пожизненный" контракт, информирует официальный сайт клуба.
Новое соглашение 33-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" будет предполагать выступления футболиста за свою родную команду до завершения им карьеры игрока. Официальная церемония подписания контракта состоится сегодня.
Всего в составе "Барселоны" Иньеста отметился 54 забитыми мячами и 136 результативными передачами в 633 играх.
Напомним, Суаресу будет сделана операция. | soccernews.ru
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