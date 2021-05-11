Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"

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Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"

Фото твиттер "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" в своём официальном твиттере объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.

Стороны продлили контракт ещё на два сезона - до 31 января 2023 года.

Испанец выступает за японский клуб с лета 2018 года, сыграл 77 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

В текущем сезоне 37-летний Иньеста пропустил почти 5 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.

Не пропустите: Иньеста сыграл впервые за 4 месяца. | http://soccernews.ru
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