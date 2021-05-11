Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"
"Виссел Кобе" в своём официальном твиттере объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.
Стороны продлили контракт ещё на два сезона - до 31 января 2023 года.
イニエスタ選手との契約更新が決定！— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 11, 2021
2023年まで延長することに合意しました。
詳細はこちらhttps://t.co/wAOARCwzLr
Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo
Испанец выступает за японский клуб с лета 2018 года, сыграл 77 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.
В текущем сезоне 37-летний Иньеста пропустил почти 5 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.
Не пропустите: Иньеста сыграл впервые за 4 месяца. | http://soccernews.ru
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