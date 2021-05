Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"

Фото твиттер "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" в своём официальном твиттере объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.

Стороны продлили контракт ещё на два сезона - до 31 января 2023 года.

