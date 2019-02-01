Официально: Ингасон перешёл из "Ростова" в ПАОК

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Официально: Ингасон перешёл из "Ростова" в ПАОК

ПАОК в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Ростова" Сверрира Ингасона.

Сумма трансфера не разглашается. 25-летний исландец заключил с греческим клубом контракт до 2022 года. В новой команде он будет играть под номером "4".

Ингасон выступал за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 49 матчей и забил 5 голов.

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