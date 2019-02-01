Официально: Ингасон перешёл из "Ростова" в ПАОК
ПАОК в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Ростова" Сверрира Ингасона.
Сумма трансфера не разглашается. 25-летний исландец заключил с греческим клубом контракт до 2022 года. В новой команде он будет играть под номером "4".
Transfers are not over till #IngiIsHere #PAOK #DeadlineDay #TheFutureIsHere pic.twitter.com/AIYoTjtZJx— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 1 февраля 2019 г.
Ингасон выступал за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 49 матчей и забил 5 голов.
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