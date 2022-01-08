Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"

Фото: инстаграм Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в "Торонто".

Как сообщает официальный сайт канадского клуба, 30-летний итальянец заключил соглашение до 2026 года. Игрок присоединится к новому клубу летом 2022 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что зарплата Инсинье в "Торонто" составит около 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне на счету Инсинье пять голов и шесть результативных передач в 18 играх.

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