Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
Фото: инстаграм Инсинье
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в "Торонто".
Как сообщает официальный сайт канадского клуба, 30-летний итальянец заключил соглашение до 2026 года. Игрок присоединится к новому клубу летом 2022 года на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что зарплата Инсинье в "Торонто" составит около 15 миллионов евро в год.
В этом сезоне на счету Инсинье пять голов и шесть результативных передач в 18 играх.
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|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
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|46
|5
|Montreal Impact
|34
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|34
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|Остин Азтекс
|34
|41
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|Коламбус Крю
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|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
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|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34