Официально: "Интер" продлил контракт с Перишичем

Миланский "Интер" продлил контракт со своим ведущим вингером Иваном Перишичем, информирует официальный сайт "нерадзурри".

Так, в сообщении клуба было сказано: "Миланский "Интер" рад сообщить, что Иван Перишич продлил свой контракт и останется нашим игроком до 30 июня 2022 года!".

Напомним, "Интер" подписал контракт с PES 18. | soccernews.ru