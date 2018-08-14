Официально: "Интер" продлил контракт со Спаллетти

Миланский "Интер" продлил контракт со своим главным тренером Лучано Спаллетти еще на два года, информирует официальный сайт клуба.

Таким образом, 59-летний специалист останется на "Джузеппе Меацца" до лета 2021-го года.

Комментируя подписания нового соглашения с наставником, президент "нерадзурри" Стивен Чжан заявил: "Мы рады продлить контракт со Спаллетти и продолжить совместное путешествие, которое мы начали с целью создания одной из самых сильных команд в мире. Достигнутое соглашение подтверждает максимальную уверенность клуба в его работе и прочность нашего долгосрочного проекта".

Напомним, Бальде Кейта прокомментировал свой переход в "Интер". | soccernews.ru