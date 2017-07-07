Официально: "Интер" за 30 миллионов евро приобрел словацкого защитника

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Официально: "Интер" за 30 миллионов евро приобрел словацкого защитникаМиланский "Интер" подписал контракт с защитником генуэзской "Сампдории" Миланом Шкриньяром, информирует официальный сайт "нерадзурри".

Контракт с "черно-синими" 22-летний словак подписал сроком на пять лет. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шкриньяр сыграл 35 матчей за "Сампдорию", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Миранда назвал главную цель "Интера" на следующий сезон. | soccernews.ru

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