Официально: "Интер" за 30 миллионов евро приобрел словацкого защитника

Миланский "Интер" подписал контракт с защитником генуэзской "Сампдории" Миланом Шкриньяром, информирует официальный сайт "нерадзурри".

Контракт с "черно-синими" 22-летний словак подписал сроком на пять лет. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шкриньяр сыграл 35 матчей за "Сампдорию", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Миранда назвал главную цель "Интера" на следующий сезон. | soccernews.ru