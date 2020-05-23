Официально: испанская Примера возобновится 8 июня

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Официально: испанская Примера возобновится 8 июня

Испанские власти разрешили с 8 июня возобновить чемпионат страны по футболу.

Председатель правительства Испании Педро Санчес подтвердил данное решение в интервью изданию Marca.

"Перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них - национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня", - сказал политик.

Вынужденная пауза в Примере длится с 10 марта. Турнир приостановили из-за пандемии коронавируса.

В испанском чемпионате осталось провести 11 туров. В таблице с двухочковым  преимуществом лидирует "Барселона".

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