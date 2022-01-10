Официально: Иван Сергеев - футболист "Зенита"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Российский форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев стал футболистом петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.
Отметим, что Сергеев является лучшим бомбардиром "Крыльев" в нынешнем сезоне - в 18 матчах РПЛ он сумел забить 6 голов, а также отдал 4 голевые передачи.
В прошлом сезон он выступал в ФНЛ, забив 40 голов в 39 встречах.
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