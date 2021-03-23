Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА

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Московский ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил назначение Ивицы Олича на пост главного тренера.

Хорватский специалист возглавил армейцев вместо уволенного накануне Виктора Гончаренко.

Детали контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее сообщалось, что речь идёт о соглашении до конца следующего сезона.

Во время карьеры футболиста Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, сыграл 116 матчей и забил 44 гола.

Это второй тренерский опыт для 41-летнего хорвата. До армейцев он работал в тренерском штабе национальной сборной своей страны.

ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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