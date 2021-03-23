Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
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Московский ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил назначение Ивицы Олича на пост главного тренера.
Хорватский специалист возглавил армейцев вместо уволенного накануне Виктора Гончаренко.
⚡⚡⚡ Ивица Олич - новый главный тренер #ЦСКА! Добро пожаловать домой! https://t.co/e04XyZlLRG pic.twitter.com/ohbfqa26H8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Детали контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее сообщалось, что речь идёт о соглашении до конца следующего сезона.
Во время карьеры футболиста Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, сыграл 116 матчей и забил 44 гола.
Это второй тренерский опыт для 41-летнего хорвата. До армейцев он работал в тренерском штабе национальной сборной своей страны.
ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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