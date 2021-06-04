Официально: Кабальеро покинул "Челси"

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Официально: Кабальеро покинул "Челси"

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вратаря Вилли Кабальеро.

Контракт 39-летнего футболиста с "синими" истечёт в конце июня, и принято решение его не продлевать.

Напомним, что аргентинец выступал за "Челси" с лета 2017 года.

За четыре сезона Кабальеро сыграл 38 матчей и пропустил 42 гола.

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