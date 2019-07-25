Официально: Кабелла - игрок "Краснодара"

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Официально: Кабелла - игрок "Краснодара"

"Краснодар" в своём официальном твиттере объявил о договорённости по трансферу полузащитника "Сент-Этьена" Реми Кабелла.

Сумма сделки и условия личного контракта пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что "быки" заплатят за француза 13,5 миллионов евро.

В ближайшие два дня 29-летний футболист прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. После этой процедуры стороны заключат соглашение.

Кабелла выступал за "Сент-Этьен" с 2017 года, сыграл 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.

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