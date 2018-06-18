Официально: Калинич отчислен из состава сборной Хорватии

Форвард сборной Хорватии Никола Калинич отчислен из состава своей команды, сказано в заявлении пресс-службы команды.

Главный тренер "клетчатых" Златко Далич свое решение объяснил так: "Во время встречи с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за болей в спине. То же самое произошло во время товарищеской встречи с Бразилией в Англии, а также во время тренировки в воскресенье. Я спокойно принял это, поскольку мне нужны игроки, которые готовы играть, так что я принял такое решение".

Напомним, Калинич остался недоволен тем, что не проходил в основной состав сборной Хорватии. | soccernews.ru