Официально: Калинич спустя 12,5 лет вернулся в "Хайдук"
Фото сайт "Хайдука"
"Хайдук" на своём официальном сайте объявил о возвращении нападающего Николы Калинича.
Бывший футболист "Днепра" вернулся в хорватский клуб спустя 12,5 лет.
Форвард будет выступать за "Хайдук", воспитанником которого он является, под девятым номером.
Последней командой 34-летнего Калинича была "Верона". Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
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