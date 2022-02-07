Официально: Калинич спустя 12,5 лет вернулся в "Хайдук"

Фото сайт "Хайдука"

"Хайдук" на своём официальном сайте объявил о возвращении нападающего Николы Калинича.

Бывший футболист "Днепра" вернулся в хорватский клуб спустя 12,5 лет.

Форвард будет выступать за "Хайдук", воспитанником которого он является, под девятым номером.

Последней командой 34-летнего Калинича была "Верона". Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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