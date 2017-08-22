Официально: Калинич стал игроком "Милана"

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич продолжит карьеру в "Милане", информирует официальный сайт "россонери".

29-летний нападающий перешел в один из самых титулованных клубов Италии на правах аренды сроком на один год. "Милан" получил право первоочередного выкупа контракта хорвата за 20 миллионов евро. В новой команде Калинич будет играть под номером "7".

Напомним, переходом Калинича "Милан" завершил работу на трансферном рынке. | soccernews.ru