Официально: "Кальяри" уволил главного тренера после 12-матчевой безвыигрышной серии

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Официально: "Кальяри" уволил главного тренера после 12-матчевой безвыигрышной серии

Наставник "Кальяри" Роландо Маран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

56-летний специалист отправлен в отставку на фоне серии неудовлетворительных результатов.

Сардинийцы не знают побед на протяжении 12 матчей во всех турнирах - с 5 декабря они 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Вероятно, Марана у руля "Кальяри" сменит Андреа Страмаччони, который известен по работе в "Интере", "Удинезе", "Панатинаикосе" и "Спарте".

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