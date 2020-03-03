Официально: "Кальяри" уволил главного тренера после 12-матчевой безвыигрышной серии
Наставник "Кальяри" Роландо Маран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
56-летний специалист отправлен в отставку на фоне серии неудовлетворительных результатов.
Сардинийцы не знают побед на протяжении 12 матчей во всех турнирах - с 5 декабря они 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Вероятно, Марана у руля "Кальяри" сменит Андреа Страмаччони, который известен по работе в "Интере", "Удинезе", "Панатинаикосе" и "Спарте".
Не пропустите: Президент "Интера" назвал "клоуном" руководителя Серии А. | http://soccernews.ru
главное
-
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
-
Мать Роналду перенесла инсульт
-
"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси
-
Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов
-
Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса
Лента новостей
-
Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
-
Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"
-
Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу
-
1
Ван Гал советует "Барселоне" перевести Френки Де Йонга в центр обороны
-
Дель Пьеро прокомментировал слухи о возможном переходе Алексея Миранчука в "Ювентус"
-
"Ростов" и "Уфа" пожаловались на судейство в 20-м туре РПЛ
-
Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале"
-
Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке
-
1
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
-
Официально: "Кальяри" уволил главного тренера после 12-матчевой безвыигрышной серии
-
1
Мать Роналду перенесла инсульт
-
1
Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса"
-
В "Локомотиве" опровергли слухи об интересе "Зенита" к Магкееву
-
1
"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси
-
"Манчестер Сити" объявил о переходе трансферной цели "Барселоны"
-
Президент УЕФА высказался о возможном переносе матчей Лиги Чемпионов из-за коронавируса
-
"Оренбург" продлил контракт с португальским легионером
-
1
"Интер" определился с заменой для Лаутаро Мартинеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15