Официально: Камавинга - футболист мадридского "Реала"

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Официально: Камавинга - футболист мадридского "Реала"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" официально объявил о трансфере 18-летнего французского полузащитника Эдуардо Камавинга из "Ренна".

Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 31 миллион евро.

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