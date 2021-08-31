Официально: Камавинга - футболист мадридского "Реала"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" официально объявил о трансфере 18-летнего французского полузащитника Эдуардо Камавинга из "Ренна".
Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 31 миллион евро.
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