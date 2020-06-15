Официально: Караев стал игроком "Урала"

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Официально: Караев стал игроком "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Давида Караева.

Стороны заключили контракт, условия которого не разглашаются. Новичок екатеринбургской команды взял себе седьмой номер.

25-летний футболист сможет дебютировать за "Урал" только в следующем сезоне, который стартует в августе.

Последним клубом Караева был "КАМАЗ". Зимой он был на просмотре в московском ЦСКА.

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