Официально: Караев стал игроком "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Давида Караева.

Стороны заключили контракт, условия которого не разглашаются. Новичок екатеринбургской команды взял себе седьмой номер.

25-летний футболист сможет дебютировать за "Урал" только в следующем сезоне, который стартует в августе.

Последним клубом Караева был "КАМАЗ". Зимой он был на просмотре в московском ЦСКА.

Не пропустите: Хавбек "Урала" Дмитров расторг контракт с клубом и завершил карьеру. | http://soccernews.ru