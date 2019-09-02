Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

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Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев стал игроком "Зенита". Об этом петербургский клуб написал в своем твиттере.

"Официально: Вячеслав Караваев переходит в "Зенит"! Сине-бело-голубые и голландский "Витесс" достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев", - написал клуб.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с российским клубом контракт до 2023 года.

Караваев - воспитанник ЦСКА. За "Витесс" игрок выступал с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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