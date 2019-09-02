Официально: Караваев стал игроком "Зенита"
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев стал игроком "Зенита". Об этом петербургский клуб написал в своем твиттере.
"Официально: Вячеслав Караваев переходит в "Зенит"! Сине-бело-голубые и голландский "Витесс" достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев", - написал клуб.
Официально: Вячеслав Караваев переходит в «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 сентября 2019 г.
Сине-бело-голубые и голландский «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев.
Детали: https://t.co/VXfpvi1JoG pic.twitter.com/UtM8MLgsTA
Ранее сообщалось, что футболист подпишет с российским клубом контракт до 2023 года.
Караваев - воспитанник ЦСКА. За "Витесс" игрок выступал с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
|34
|23