Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев стал игроком "Зенита". Об этом петербургский клуб написал в своем твиттере.

"Официально: Вячеслав Караваев переходит в "Зенит"! Сине-бело-голубые и голландский "Витесс" достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев", - написал клуб.

Официально: Вячеслав Караваев переходит в «Зенит»!



Сине-бело-голубые и голландский «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев.



Детали: https://t.co/VXfpvi1JoG pic.twitter.com/UtM8MLgsTA — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с российским клубом контракт до 2023 года.

Караваев - воспитанник ЦСКА. За "Витесс" игрок выступал с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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