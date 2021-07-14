Официально: Карлос Бакка - футболист "Гранады"
Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен
Экс-форвард "Вильярреала" Карлос Бакка продолжит карьеру в "Гранаде", сообщает официальный сайт андалусийцев.
Ранее Бакка играл также за "Севилью" и "Милан".
В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 35 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выиграл Лигу Европы, которая стала первым трофеем в истории испанского клуба.
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|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Гранада
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|Бетис
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|Леванте
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|13
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|20
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|Алавес
|20
|23
|15
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|20
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