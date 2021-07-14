Официально: Карлос Бакка - футболист "Гранады"

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Официально: Карлос Бакка - футболист "Гранады"Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

Экс-форвард "Вильярреала" Карлос Бакка продолжит карьеру в "Гранаде", сообщает официальный сайт андалусийцев.

Ранее Бакка играл также за "Севилью" и "Милан".

В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 35 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выиграл Лигу Европы, которая стала первым трофеем в истории испанского клуба.

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