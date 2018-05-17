Официально: Касильяс остается в "Порту"

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новый контракт с "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года.

При этом ранее сообщалось о том, что испанец попрощался с фанатами и решил покинуть клуб.

36-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года, провел за клуб 114 матчей и выиграл с клубом чемпионат Португалии.

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