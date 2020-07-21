Официально: Касорла перешёл в клуб Хави

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Официально: Касорла перешёл в клуб Хави

Полузащитник Санти Касорла перешёл из "Вильярреала" в "Аль-Садд", сообщает официальный твиттер катарского клуба.

35-летний футболист присоединился к новой команде бесплатно на правах свободного агента. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

В "Аль-Садде" испанский хавбек будет играть под руководством легендарного соотечественника Хави.

Касорла выступал за "Вильярреал" с 2003 по 2006, с 2007 по 2011 и с 2018 по 2020 год, сыграл 328 матчей, забил 57 голов и сделал 56 ассистов.

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