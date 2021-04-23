Официально: Кайки станет игроком "Манчестер Сити"

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Официально: Кайки станет игроком "Манчестер Сити"

Фото The Athletic

"Манчестер Сити" в твиттере объявил о договорённости по трансферу правого вингера "Флуминенсе" Кайки да Силвы.

"Горожане" оставили 17-летнего футболиста в Бразилии до 2022 года, после чего он присоединится к новой команде.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 12 миллионов евро + бонусы, а контракт будет рассчитан на пять сезонов.

Кайки - воспитанник "Флуминенсе", за основную команду сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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