Официально: Казарцева отстранили от судейства до конца года
Арбитр Василий Казарцев не будет работать в чемпионате России до окончания 2021-го календарного года.
Введение санкций против скандального рефери подтвердил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который с этой недели также является исполняющим обязанности президента РПЛ.
"Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR. Я разговаривал с Сергеем Карасевым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по VAR мы адресуем именно Василию. Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать", - сказал Хачатурянц.
Казарцев угодил в скандал, работая на матче 10-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" (0:0). Будучи видеопомощником, он не помог назначить пенальти в ворота армейцев за игру рукой Игоря Дивеева.
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