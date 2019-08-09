Официально: Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"

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Официально: Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о возвращении форварда Энди Кэрролла.

"Сороки" заключили с 30-летним футболистом, который являлся свободным агентом, однолетний контракт.

Кэрролл - воспитанник "Ньюкасла", за основную команду выступал с 2006 по 2011 год, после чего ушёл в "Ливерпуль".

На "Энфилде" карьера у нападающего не задалась, вследствие чего он оказался в "Вест Хэме", откуда и вернулся в родной клуб.

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