Официально: Кержаков возглавил "Томь"
"Томь" на своём официальном сайте объявила о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера.
Сегодня 37-летний специалист прилетел в Томск и подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона.
У руля команды Кержаков сменил уволенного после провального старта сезона Василия Баскакова.
До "Томи" тренер возглавлял юношескую сборную России (с марта 2018 года).
"Мы от всей души желаем молодому наставнику (27 ноября ему исполнится 38 лет) успехов на посту главного тренера "Томи"! И, конечно, желаем нашей команде - вместе с новым главным - вернуться на достойное место в таблице и радовать болельщиков красивой игрой и победами. У "Томи" с Александром Кержаковым это должно получиться!" - говорится в официальном пресс-релизе клуба.
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