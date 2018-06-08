Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн заключил новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт "шпор", новый контракт будет действовать до июня 2024 года. Зарабатывать игрок будет 17 миллионов евро в год.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. За это время он провел 212 матчей и забил 140 голов.

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