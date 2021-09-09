Официально: Кейруш возглавил сборную Египта

Теги египеткарлуш кейруш

Официально: Кейруш возглавил сборную Египта

Фото инстаграм Карлуша Кейруша

Египетская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о назначении Карлуша Кейруша на пост главного тренера национальной сборной.

68-летний португальский специалист возглавил "фараонов" вместо уволенного Хоссама Эль-Бадри.

Условия контракта с новым наставником пока не разглашаются.

Последним местом работы Кейруша была сборная Колумбии.

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