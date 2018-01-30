Официально: киевское "Динамо" подписало защитника "Рубина"

Киевское "Динамо" подписало защитника казанского "Рубина" Карлоса Самбрано, который текущий сезон на правах аренды проводил в греческом ПАОКе.

Как информирует официальный сайт украинского клуба, контракт с 28-летним беком был подписан сроком на 4,5 года. За игрока сборной Перу "бело-синие" заплатили 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Самбрано сыграл в 8 матчах за ПАОК. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Малага" арендовала бывшего форварда киевского "Динамо". | soccernews.ru