Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"
"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря мадридского "Реала" Кико Касильи.
Сумма трансфера не разглашается. По некоторым данным, испанский страж ворот достался английскому клубу бесплатно.
32-летний футболист заключил с "павлинами" контракт до 2023 года. В новой команде голкипер будет играть под номером 33.
Касилья выступал за "Реал" с июля 2015 года, сыграл 43 матча и пропустил 50 голов.
"Лидс" по итогам 27 туров лидирует в Чемпионшипе, опережая ближайших преследователей на 4 очка.
Не пропустите: Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона. | http://soccernews.ru
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