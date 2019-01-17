Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

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Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря мадридского "Реала" Кико Касильи.

Сумма трансфера не разглашается. По некоторым данным, испанский страж ворот достался английскому клубу бесплатно.

32-летний футболист заключил с "павлинами" контракт до 2023 года. В новой команде голкипер будет играть под номером 33.

Касилья выступал за "Реал" с июля 2015 года, сыграл 43 матча и пропустил 50 голов.

"Лидс" по итогам 27 туров лидирует в Чемпионшипе, опережая ближайших преследователей на 4 очка.

Не пропустите: Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона. | http://soccernews.ru

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