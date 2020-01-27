Официально: китайская компания ZTE - новый партнёр "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объявил о начале сотрудничества между московским клубом и китайской компанией ZTE.

"Мы рады, что нашли партнёра, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта - на первой стадии на один год, но надеемся, что партнёрство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем - посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок", - сказал Цорн.

ZTE Corporation - китайский производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. В России компания работает уже более 10 лет.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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