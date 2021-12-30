Официально: Классен - игрок "Спартака"
Фото: сайт "Спартака"
Защитник австрийского "Тироля" Леон Классен стал игроком "Спартака".
Как сообщает сайт московского клуба, 21-летний футболист заключил контракт до лета 2025 года.
Классен выступает на позиции левого защитника. Он является немцем по происхождению, однако имеет российское гражданство. Также он выступает за молодежную сборную России.
В составе "Тироля" Классен провел 20 игр, в которых отметился 6 голевыми передачами.
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