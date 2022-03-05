Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Виктором Классоном.

30-летний швед расторг с клубом контракт, который истекал в июне этого года.

В пресс-релизе "быков" говорится, что стороны расстались во взаимному согласию.

Классон выступал за "Краснодар" с 2017 года, сыграл 147 матчей, забил 43 гола и сделал 26 ассистов.

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