Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"
Фото сайт "Краснодара"
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Виктором Классоном.
30-летний швед расторг с клубом контракт, который истекал в июне этого года.
В пресс-релизе "быков" говорится, что стороны расстались во взаимному согласию.
Классон выступал за "Краснодар" с 2017 года, сыграл 147 матчей, забил 43 гола и сделал 26 ассистов.
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