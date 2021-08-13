Официально: Клаудиньо - новый игрок "Зенита"

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Официально: Клаудиньо - новый игрок "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Бразильский полузащитник Клаудиньо Родригес подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили пятилетнее соглашение, рассчитанное до июня 2026 года.

"Сине-бело-голубые приветствуют Клаудиньо в Петербурге, желают новых трофеев и достижений в составе "Зенита"!" - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что "Зенит" заплатил за новоиспечённого олимпийского чемпиона 15 миллионов евро.

В составе "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.

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