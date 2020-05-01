Официально: клубы АПЛ намерены доиграть сезон

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Официально: клубы АПЛ намерены доиграть сезон

У клубов английской Премьер-лиги нет намерений досрочно завершать сезон по примеру Франции или Нидерландов.

Сегодня состоялось онлайн-заседание АПЛ, в ходе которого было подтверждено, что чемпионат будет доигран как только эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

При этом лига акцентирует внимание, что здоровье, а также безопасность футболистов, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков остаётся приоритетной задачей.

Напомним, что в текущем розыгрыше Премьер-лиге осталось провести 9 туров. Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране. | http://soccernews.ru
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