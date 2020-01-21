Официально: Кокорин - игрок "Сочи"

Пресс-служба "Сочи" объявила о переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20", - говорится в публикации южан в твиттере.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

Напомним, что 28-летний Кокорин не принимал участие в официальных матчах с октября 2018 года.

Едва восстановившись после тяжёлой травмы колена, форвард угодил за решётку, где провёл почти год. После выхода на свободу он заключил контракт с "Зенитом" до лета 2020 года, однако из-за проблем с регистрацией на поле так и не вышел.

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