Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 20-го тура итальянской Серии А против "Торино".

Как и сообщалось ранее, россиянин пропустит игру из-за отсутствия рабочей визы. Вероятно, он примет участие в поединке с миланским "Интером" 5 февраля.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

"Фиалки" встретятся с "Торино" на выезде сегодня в 22:45 по московскому времени.

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