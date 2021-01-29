Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"

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Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 20-го тура итальянской Серии А против "Торино".

Как и сообщалось ранее, россиянин пропустит игру из-за отсутствия рабочей визы. Вероятно, он примет участие в поединке с миланским "Интером" 5 февраля.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

"Фиалки" встретятся с "Торино" на выезде сегодня в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Нобоа оценил шансы Кокорина заиграть в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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