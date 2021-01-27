Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)

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Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)Официальный сайт "Фиорентины" объявил о переходе форварда "Спартака" Александра Кокорина в клуб из Флоренции. 

29-летний россиянин вчера прошел медосмотр и подписал контракт с "фиаками". В "Фиорентине" игрок будет выступать под 91-м номером.

Футболист уже присутствовал на тренировке клуба и пообщался с партнерам по команде. Также вчера состоялся ужин с президентом клуба.

Контракт с клубом будет рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн

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