Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)
Официальный сайт "Фиорентины" объявил о переходе форварда "Спартака" Александра Кокорина в клуб из Флоренции.
29-летний россиянин вчера прошел медосмотр и подписал контракт с "фиаками". В "Фиорентине" игрок будет выступать под 91-м номером.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina
I dettagli https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
Il primo giorno di Kokorin in Viola ⚜️#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/16hSoCKpiE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Футболист уже присутствовал на тренировке клуба и пообщался с партнерам по команде. Также вчера состоялся ужин с президентом клуба.
Контракт с клубом будет рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн
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