Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)

Официальный сайт "Фиорентины" объявил о переходе форварда "Спартака" Александра Кокорина в клуб из Флоренции.

29-летний россиянин вчера прошел медосмотр и подписал контракт с "фиаками". В "Фиорентине" игрок будет выступать под 91-м номером.