Официально: Кокорин перешел в "Спартак"

Нападающий Александр Кокорин стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло 31 июля.

29-летний футболист заключил договор до 2023 года.

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