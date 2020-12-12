Официально: Кокорин пропустит матч с "Сочи"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 18-го тура РПЛ против "Сочи".

Накануне сообщалось, что у 29-летнего футболиста снова возникли проблемы со здоровьем, однако официально "красно-белые" эту информацию не подтверждали.

Сейчас же столичный клуб представил заявку на сегодняшнюю игру и Кокорина в ней не оказалось.

Матч "Сочи" - "Спартак" начнётся в 16:30 по московскому времени.

Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 встречах.

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