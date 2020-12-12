Официально: Кокорин пропустит матч с "Сочи"
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 18-го тура РПЛ против "Сочи".
Накануне сообщалось, что у 29-летнего футболиста снова возникли проблемы со здоровьем, однако официально "красно-белые" эту информацию не подтверждали.
Сейчас же столичный клуб представил заявку на сегодняшнюю игру и Кокорина в ней не оказалось.
Матч "Сочи" - "Спартак" начнётся в 16:30 по московскому времени.
Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 встречах.
Не пропустите: Геркус посоветовал "Спартаку" продать Кокорина. | http://soccernews.ru
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