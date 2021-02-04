Официально: Кокорин сможет сыграть с "Интером"

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Официально: Кокорин сможет сыграть с "Интером"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин уже в пятницу может дебютировать за "фиалок".

29-летнего футболиста внесли в заявку флорентийской команды на матч 21-го тура Серии А против миланского "Интера".

Игра состоится на стадионе "Артемио Франки" 5 февраля в 22:45 по московскому времени.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Не пропустите: Защитник "Фиорентины" поделился мнением о Кокорине. | http://soccernews.ru
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