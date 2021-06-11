Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"

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Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"

Фото сайт "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего московского "Динамо" Николая Комличенко.

"Жёлто-синие" взяли в аренду 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Рыночная стоимость воспитанника "Краснодара" оценивается в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах. Его контракт с "Динамо" рассчитан до июня 2024 года.

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