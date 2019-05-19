Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани покинет клуб по окончании сезона.

"Это сложное решение, однако пришло время уходить. Я благодарю клуб и всех людей, которые поддерживали меня. Также я всегда буду помнить о поддержке фанатов, благодаря которым я прошел через все трудности и никогда не сдавался", - заявил Компани.

33-летний бельгиец выступал за "горожан" с 2008 года. За это время он провел 360 матчей, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. В составе "Сити" Компани выиграл 12 трофеев.

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