Официально: Кондогбия перешел в "Валенсию"

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Официально: Кондогбия перешел в "Валенсию"Полузащитник миланского "Интера" Жоффрей Кондогбия стал игроком испанской "Валенсии", информирует официальный сайт "летучих мышей".

24-летний хавбек перебрался в стан "оранжевых" на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2018-го года. "Валенсия" получила право первоочередного выкупа контракта француза. Кондогбия уже официально был представлен в качестве игрока "Валенсии".

Напомним, "Валенсия" может арендовать хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

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