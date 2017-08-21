Официально: Кондогбия перешел в "Валенсию"

Полузащитник миланского "Интера" Жоффрей Кондогбия стал игроком испанской "Валенсии", информирует официальный сайт "летучих мышей".

24-летний хавбек перебрался в стан "оранжевых" на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2018-го года. "Валенсия" получила право первоочередного выкупа контракта француза. Кондогбия уже официально был представлен в качестве игрока "Валенсии".

Напомним, "Валенсия" может арендовать хавбека ПСЖ. | soccernews.ru