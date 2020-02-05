Официально: Кононов возглавил "Ригу"

Главным тренером латвийской "Риги" стал Олег Кононов. Об этом сообщил исполнительный директор клуба.

"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу - это конфиденциальная информация", - сообщил Лаюкс.

Последним клубом, который возглавлял специалист, был московский "Спартак".

"Рига" является действующим чемпионом Латвии.

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