Официально: Коноплянка перешёл из "Шахтёра" в польский клуб

Фото сайт "Краковии"

"Краковия" на своём официальном сайте объявила о подписании украинского вингера Евгения Коноплянки.

32-летний футболист перешёл в польский клуб из "Шахтёра" на правах свободного агента.

Фланговый нападающий заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Коноплянка выступал за "Шахтёр" с сентября 2019 года, сыграл 46 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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