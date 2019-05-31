Официально: Конте возглавил "Интер"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Детали контракта между клубом и 49-летним специалистом пока неизвестны.

СМИ ранее писали, что речь идёт о соглашении до 2022 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Конте сменил у руля "Интера" Лучано Спаллетти, который был отправлен в отставку накануне.

Последним местом работы "Графа" был лондонский "Челси", который он покинул около года назад.

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