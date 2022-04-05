Официально: Корнетка покинул "Локомотив"
Фото: сайт "Локомотива"\Автор неизвестен
Московский "Локомотив" официально объявил об уходе с поста руководителя по спорту и развития Ларса Корнетки. Его заменит Томас Цорн.
"Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития. Уход Ларса – обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации "Локомотива" к текущим условиям.
Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, ее принципы остаются неизменны", – прокомментировал это событие генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
Напомним, что Корнетка занимал этот пост с 29 ноября, после ухода Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед".
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