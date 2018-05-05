Официально: Косиельни пропустит ЧМ-2018

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Официально: Косиельни пропустит ЧМ-2018

Федерация футбола Франции подтвердила, что защитник "Арсенала" Лоран Косиельни пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Напомним, что центрбек "канониров", который собирался после мундиаля в России завершить карьеру в сборной, получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на несколько месяцев.

"Это очень большой удар для сборной Франции. Травмы никогда не приходят в нужное время. Мне очень обидно за Лорана, поскольку этот Чемпионат Мира был для него очень важным моментом в карьере, и я желаю ему сил и скорейшего возвращения на поле" - цитирует главного тренера "трёхцветных" Дидье Дешама Goal.com.

32-летний Косиельни выступает за сборную Франции с 2011 года, сыграл 51 матч и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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