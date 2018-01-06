Официально: Коутиньо - игрок "Барселоны"

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Официально: Коутиньо - игрок "Барселоны"

Хавбек "Ливерпуля" Филипе Коутиньо стал игроком "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец заключит с "сине-гранатовыми" соглашение на 5,5 сезонов, а его клаусула будет составлять 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Коутиньо обойдется "Барселоне" в 160 миллионов евро.

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комментарии
Зенден

Хотел написать что слишком дорого, потом подумал, что не свои же деньги считаю, и руководству Барсы виднее сколько за кого платить). Ну а дальше время покажет как Коутиньо оправдает потраченные на него деньги. В любом случае думаю это для нашего клуба усиление, удачи бразильцу и горы выигранных трофеев!

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Пьянь

Хороший трансфер, жаль, что не прошлым летом.

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