Официально: Коутиньо - игрок "Барселоны"

Хавбек "Ливерпуля" Филипе Коутиньо стал игроком "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец заключит с "сине-гранатовыми" соглашение на 5,5 сезонов, а его клаусула будет составлять 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Коутиньо обойдется "Барселоне" в 160 миллионов евро.

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